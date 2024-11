Monumentalno avenijo v Trstu začeli prelivati z asfaltom

Bodoča Monumentalna avenija, ki bo tekla skozi Staro pristanišce v Trstu, bo v kratkem stopila v drugo fazo del. Te dni so začeli z asfaltom prekrivati površino, pod katero so več mesecev postavljali podzemno infrastrukturo. Asfaltirati so začeli del na koncu Skladišča 26, postopoma pa bodo končali z asfaltom prelivati tudi preostali del 1,2 kilometra dolge površine.

Monumentalno avenijo urejajo med prvo in drugo vrsto skladišč Starega pristanišca, z deli pa so začeli marca letos. Koncesionarji, trije tržaški gradbinci (Rosso, Adriacos in Mari Mazzaroli) bodo na tem območju v roku dveh let od začetka del uredili dva vozna pasova, površine za pešce, kolesarske steze in drevored. Naložba znaša 19 milijonov evrov, sredstva pa pri hajajo iz mehanizma za okrevanje in odpornost.