Morda jutri sodnikova odločitev o primeru Resinovich

Težko pričakovane odločitve o opustitvi ali nadaljevanju preiskave primera smrti 63-letne Liliane Resinovich tudi danes ni bilo. Sodnik Luigi Dainotti, ki je pred tednom dni v dobre tri ure trajajoči razpravi prisluhnil odvetnikom soproga, brata in nečakinje pokojnice, ki so se zoperstavili ustavitvi postopka, odločitve, kot je napovedal, ni posredoval ne konec prejšnjega tedna ne na začetku tega. Danes je na sodišču dejal, da z odločitvijo še ni seznanil nikogar. Kdaj se bo to zgodilo, ni želel povedati.

Vsekakor se bo to zgodilo v kratkem. Po nekaterih virih naj bi odločitev padla jutri. V kolikor bo sodnik sprejel predlog glavnega tožilca Antonia De Nicola in njegove ekipe za umik primera Resinovich, ker v vsem tem času niso našli dokazov, ki bi izpodbijali hipotezo o samomoru, se bo vse končalo in številni dvomi odvetniške ekipe bodo ostali brez odgovora.

