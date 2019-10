Morilec dveh policistov napadel paznike

Alejandro Augusto Stephan Meran - 29-letni Dominikanec, ki je v priporu zaradi umora policistov Pierluigija Rotte in Mattea Demenega ter poskusa umora njihovih kolegov z dne 4. oktobra - je bil ponovno v središču nasilnega izpada, tokrat na račun zaporniških paznikov. Enega ali dva je lažje poškodoval, naposled pa so ga le ukrotili. Njegov izbruh, med katerim se je na paznike znesel z ročajema dveh metel in proti njim vlekel tudi pralni stroj, je trajal celih petdeset minut, med katerimi so se v koronejskem zaporu zbali, da se tragedija s kvesture lahko ponovi.

Naposled so ga po daljšem prigovarjanju napadli s hidranti, močili so ga kakih dvajset sekund. Vklenili so ga in ukrotili, sledil je zdravniški pregled. En paznik je zaradi lažjih poškodb moral na urgenco. Z dogodkom, ki se je pripetil v petek, so seznanili državno tožilstvo.