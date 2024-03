Morje je spet podivjalo (video)

Morje je v Tržaškem zalivu sinoči in danes po pričakovanjih spet podivjalo. Pred povišanim plimovanjem in visokim valovanjem sta med drugim že včeraj opozarjala tudi civilna zaščita iz FJK in Arso. Ponovila se je slika, na srečo okrnjena, iz lanskega novembra, ko je morje hudo poškodovalo večji del tržaške obale. Zračni tlak je tudi tokrat nizek, včeraj se je ob prehodu vremenske fronte zadrževal okrog 990 hektopaskalov, piha okrepljen jugozahodni veter in so se pojavljale kar močne padavine, ob čemer so tudi astronomski faktorji ugodni za povišano plimovanje. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje iz FJK je sinoči v Trstu namerila najmočnejši sunek jugozahodnika 59 km/h, danes pa 46 km/h. Na odprtem morju pa je boa paloma včeraj namerila njegov najmočnejši sunek 68 km/h, danes ob 18. uri pa 63 km/h. Kot je znano, je Tržaški zaliv zaradi lege najbolj izpostavljen ravno jugozahodnemu vetru. Vetrovi pa so bili še občutno močnejši med istrsko obalo in Beneško laguno, kar je pripomoglo k visokemu valovanju tudi pri nas.

Vreme se bo jutri delno izboljšalo, v soboto pa bo povečini precej sončno.