Morska velikana v Tržaškem zalivu (video)

Brazdasti kit je druga največja žival na svetu in edini stalno prisotni vosati kit v Sredozemlju, pojasnjujejo v društvu Morigenos, v severnem Jadranu pa ga opazimo v povprečju na vsakih nekaj let. Doseže lahko velikost 22,5 metrov in težo 50 ton. Prehranjuje pa se predvsem z majhnimi rakci imenovanimi kril, ter z nekaterimi majhnimi ribami.

Raziskovalci društva Morigenos so včeraj v Tržaškem zalivu izsledili in opazovali dva brazdasta kita (Balaenoptera physalus). O ne ravno običajnem obisku v našem morju jih je obvestil slovenski ribič, ki je prvi zagledal orjaka.

Brazdasti kit sodi med ranljive vrste živali. Grozijo pa mu zlasti naleti hitrih ladij, podvodni hrup, kemično onesnaženje in mikroplastika.

Člani društva Morigenos so oba kita fotografirali in pridobili zračne posnetke obeh živali. Na podlagi fotografij hrbtnih plavuti in drugih delov telesa bodo v sodelovanju s kolegi iz tujine ugotavljali ali sta kita že bila identificirana drugod, zračni posnetki pa bodo omogočili ugotavljanje njunega telesnega stanja.

Vse, ki so te dni na morju, pozivajo, da jim v primeru opažanj kitov to čim prej sporočijo na telefonsko številko 031/771-077, saj jim bo to v pomoč pri zbiranju pomembnih informacij o gibanju in zdravstvenem stanju teh živali. Obenem prosijo lastnike plovil, da se kitom ne približujejo na manj kot 200 m in s tem zmanjšajo morebitni negativni vpliv nanje.