Morske gozdove bodo oživili

V Tržaškem zalivu se gozd pod morsko gladino nevarno redči. Naravno okolje številnih živalskih in rastlinskih vrst trpi zaradi klimatskih sprememb in onesnaževanja, ki ga povzroča prisotnost človeka. Najbolj pod udarom je alga, ki pripada rodu cystoseira, na robu izumrtja v celem Mediteranu, predvsem na skrajnem robu severnega Jadrana, točneje v Miramarskem morskem rezervatu.

V mestu znanosti se raziskovalci nikakor niso predali kruti usodi, ki bi v nekaj letih popolnoma spremenila lokalni morski ekosistem. Zavihali so si rokave in poiskali rešitev, ki ni le začasna in lokalna, ampak perspektivna in že znana v mednarodnih krogih morske biologije.

»Imamo se za kmetovalce morja. S takim pristopom smo namreč stopili do globin in jih posadili, da bi ohranili biološko raznolikost občutljivega in dragocenega okolja,« je v pogovoru za Primorski dnevnik pojasnila Annalisa Falace, profesorica morske biologije in ekologije na tržaški univerzi, algologinja in vodja projekta Roc-Pop Life, s katerim nameravajo biologi in raziskovalci Miramarskega morskega rezervata ponuditi omenjeni algi še eno možnost preživetja v svojem naravnem okolju.