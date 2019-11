Morski park spet buri duhove

Tržaški morski park, ki naj bi ga uredili na opuščenem območju nekdanjega podjetja Cartubi ob pomolu Bandiera, je spet v ospredju pozornosti. Vrsta okoljevarstvenih združenj – odbor La Lanterna, Trieste Bella, Legambiente, WWF in Un’ altra Città – je v sredo na tiskovni konferenci na Novinarskem krožku opozorila, da je spomeniško varstvo sprožilo postopek obnove zakonske omejitve, ki nosi datum 13. junija 1961 za obmorski predel znan tudi kot Porto Lido. Kot je v imenu različnih organizacij povedal arhitekt William Starc, je ustanova o sproženju postopka obvestila Občino Trst, tržaško-goriško trgovinsko zbornico in luško kapitanijo, saj so ti glavni soudeleženi objekti na območju bodočega morskega parka. Okoljevarstveniki, katerim se je pridružil še sindikat Cgil, pa ne razumejo, zakaj je sploh prišlo do tovrstnega obvestila.

»Zaprosili smo, ali lahko dobimo vpogled nad dotično dokumentacijo, ker je na dlani kar nekaj nejasnosti. Začetna omejitev je namreč to območje dodatno razdelila na tri manjše cone, za vsako izmed katerih veljajo različna določila. Med temi je zlasti izstopala prepoved, da se na 130 metrov dolgem pasu ob kopališču Lanterna nikakor ne sme graditi,« je razložil predstavnik okoljevarstvenih organizacij.