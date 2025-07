Morje se je z burjo v minulih dneh občutno premešalo in ohladilo. Danes so v Tržaškem zalivu namerili temperaturo morja 24,4 stopinje Celzija, kar je dobrih pet stopinj Celzija manj kot pred nedavnim, ko smo beležili izrazit vročinski val.

Morski veter danes na Tržaškem odlično opravlja svojo nalogo, pri čemer zaustavlja dnevni vzpon temperature temperature in hladi obalo.

V Trstu je tako meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa ob 11. uri namerila le 23,8 stopinje Celzija. Vpliv morskega vetra je bil zaznaven tudi drugod na Tržaškem, na Katinari in v višjih predelih mesta je bilo tako ob isti uri le 25 stopinj Celzija. Morski veter še ni segel v celoti do Kraške planote, saj so bile, denimo, v Bazovici, pri Briščikih in v Zgoniku tedaj temperature višje in so povečini tam namerili od 26 do 27 stopinj Celzija.

Vpliv morskega vetra bo na Tržaškem občuten tudi jutri in v nedeljo, zato bodo temperature v Trstu nižje kot drugod po deželi.