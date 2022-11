Morsko dno v Mandraču osvobodili odpadkov

To je bilo prvič, kar so se lotili čiščenja Mandrača, sledili pa bodo še podobni posegi, ki bodo morskemu dnu povrnili dostojanstvo, ki si ga zasluži. Najprej so preverili stanje v morju, potem pa so se prostovoljci lotili odstranjevanja vsega, kar ne sodi na morsko dno. Sodelovali so prostovoljci civilne zaščite iz Milj, prostovoljni gasilci ter številni člani društva potapljačev. Veliko je bilo plastičnih odpadkov, cerad in vrvi, pa tudi škornjev, mobilnih telefonov, tehtnic, sanitarne opreme in veliko take šare, ki je na dnu morja počivala že desetletja. V vodo se je spustila tudi občinska odbornica Elisabetta Steffè, ki je napovedala, da bodo še pred koncem leta poskrbeli za novo čiščenje.