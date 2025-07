Moteči so zlasti pasji iztrebki in hrupni sosedje

Tržaška lokalna policija je v preteklem tednu zaključila poskusno fazo projekta Varne četrti (Rioni sicuri), s katerim je občankam in občanom želela pokazati svojo bližino in razpoložljivost. Uspešno dejavnost so danes v občinski palači predstavili Caterina de Gavardo, v mestni vladi pristojna za varnost in lokalno policijo, poveljnik lokalne policije Walter Milocchi ter občinski svetnik Salvatore Porro in rajonski svetnik Emiliano Lopreato. Med kritičnostmi, ki so jih evidentirali med poskusno fazo projekta, so v prvi vrsti raznovrstni prometni prekrški, moteča prisotnost pasjih iztrebkov na javnih površinah in hrupni sosedje.

»Prisluhnili smo zahtevam ozemlja in se odločili, da stopimo do prebivalcev mestnih predelov,« je povedala de Gavardo, »da bi iz prve roke spoznali kakšne so njihove potrebe. Neposreden stik z redarji je omogočil podrobnejšo analizo stanja in hitro reševanje manjših težav.« Dvakrat tedensko so bili redarji prisotni na sedmih lokacijah, od Sv. Ivana do Sv. Jakoba, trgov Garibaldi in Valmaura in Naselja sv. Sergija. Načrtujejo, da se bodo projektne dejavnosti nadaljevale septembra.