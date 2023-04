Motor trčil v avto, voznika in potnico odbilo v zid

Na začetku Ulice Rossetti malo po rampi je okrog 19. ure motor silovito trčil v fiat punto črne barve, ki je zavijal v levo - za volanom je bil mladenič, star okrog 20 let -, pri čemer sta mlada voznik motorja in sopotnica padla ter pristala več metrov stran ter udarila ob zid tamkajšnje stavbe. Prvo pomoč jima je nudil zdravstveni tehnik, ki je bil slučajno na kraju v bližnjem avtomobilu. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so jima nudili najnujnejšo oskrbo, nato so ju prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Utrpela sta več poškodb, njuno življenje pa naj ne bi bilo ogroženo. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice, lokalni policisti pa preiskujejo njene vzroke in so prehodno urejali promet. Ulica Rossetti je bila začasno zaprta za promet in so nastajali daljši zastoji.