Motorist podrl pešca na nabrežju

Na tržaškem mestnem nabrežju je danes zjutraj okrog 10. ure do prometne nesreče, pri kateri je motorist podrl pešca. Vzroke nesreče še preiskujejo. Na kraju nesreče je deželna služba za nujno medicinsko pomoč Sores oskrbela dve poškodovani osebi in ju prepeljala v katinarsko bolnišnico. Obe brez hudih poškodb.

Do prometne nesreče pa je okrog 10.30 prišlo tudi na pokrajinski cesti 14, ki vodi proti Dragi. V bočnem trčenju sta se iz še nepojasnjenih razlogov zaleteli dve vozili. Pri tem so se rahlo poškodovale tri osebe, ki so jih prepeljali v katinarsko bolnišnico.