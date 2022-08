Motorjev ne bodo izpustili iz Trsta

Korejski industrijski mogotec Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) zaman čaka na dostavo dvanajstih ladijskih motorjev, ki so jih izdelali v boljunskem obratu Wärtsile. Njeni delavci, ki jim grozi odpust, ter tržaški pristaniški delavci so se namreč zakleli, da motorjev ne izpustijo iz Trsta. Vsaka zamuda predvideva zamudnine. Nanje so Wärtsilo opozorili korejski lastniki firme DSME. Ta je v Trstu naročila dvanajst ladijskih motorjev, ki čakajo ob tržaškem plovnem kanalu. Ladja Uhl fusion, na katero bi jih morali natovoriti, pa ostaja v južnem Maroku.

14. julija so bili delavci industrijskega obrata Wärtsilä pri Boljuncu namreč deležni hladne prhe: finsko vodstvo delniške družbe jih je s priporočenim elektronskim sporočilom obvestilo, da namerava firma proizvodnjo preseliti domov, v mesto Vaasa. V Trstu bi brez službe po besedah delavcev ostalo več kot tisoč zaposlenih. V znak protesta so sklenili, da motorjev ne izpustijo iz mesta v zalivu.

Vodstvo Wärtsile se je iz bojazni pred plačilom milijonske odškodnine Korejcem s pismom obrnilo na tržaško prefekturo. V njem je zahtevalo, naj prefekt umakne blokado in motorjem omogoči izplutje. Zaradi zamude se je v pismu prefekturi pritožil tudi korejski konzul v Milanu Kang Hyung-Shik.Na odgovor Hyung-Shik ni dolgo čakal: predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga mu je v pismu pojasnil, da italijanske institucije podpirajo delavce Wärtsile v boju. Korejskega diplomatskega predstavnika je pozval, naj se DSME pritoži pri Wärtsili, češ da finsko podjetje škoduje korejski ekonomiji. Prvi mož dežele tako upa v bilateralno italijansko-korejsko navezo, ki bi v en glas podprla zaposlene v boljunskem obratu.

Če bi se morali fizični blokadi iz pravnih razlogov odpovedati, pa imajo delavci še enega asa v rokavu. Na pomoč so namreč pripravljeni priskočiti tržaški pristaniški delavci: če bi konvoj z motorji dosegel pomol, bi pristaniščniki iz solidarnosti do kolegov prekrižali roke. Na ta način bi umanjkali ljudje, ki bi tovor naložili na ladjo in ga pritrdili, dostava do Koreje pa bi se le še bolj zavlekla.