Motorno kolo se je zapičilo v avtomobil

Njegovo motorno kolo je ostalo dobesedno zapičeno med avtomobilskim kolesom in karoserijo, voznika pa je vrglo čez avtomobil na cestišče. Do prometne nesreče je prišlo v nedeljo zvečer nekaj po 19. uri v tržaškem mestnem središču, v križišču med ulicama Crispi in Timeus.

Voznik skuterja je vozil po Ulici Timeus, ko mu je prekrižal pot avtomobil, ki je v križišče pripeljal po Ulici Crispi: eden od dveh voznikov očitno ni upošteval semaforja, ki so ga pred nekaj leti tja postavili ravno zato, ker je na tem odseku pogosto prihajalo do nesreče.

Na mestu so bili gasilci, lokalna policija in zdravstveno osebje službe 118, ki so voznika skuterja – moškega srednjih let – najprej oskrbeli z vratno opornico, nato pa odpeljali z rešilcem. Zaradi nesreče je bil nekaj časa oviran promet.