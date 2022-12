Mreža razpoložljivih predšolskih storitev v brošuri in na spletu

Iskanje informacij o jaslih in vrtcih se marsikdaj izkaže za kar zapleteno, saj je v morju podatkov težko priti do tistih, ki jih najbolj potrebujemo. Tržaška občinska odbornica za šolstvo Nicole Matteoni (Bratje Italije)je zato včeraj z ekipo zadolženih strokovnjakov predstavila dve novi orodji na področju predšolske vzgoje in obšolskih dejavnostih. Gre za brošuro in spletni portal, ki bosta staršem v oporo pri iskanju najboljše rešitve za svoje malčke.

Na voljo bosta sicer le v italijanščini, slovenski ali drugi prevodi trenutno niso predvideni. Enako se je pred mesecem dni že zgodilo s knjižnimi kazalkami ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, ki so jih ,tako kot se bo zgodilo z brošuro, delili v šolah in knjižnicah in niso bile prevedene v slovenščino.

V brošuri je omenjeno, da je v jaslih Semidimela v Ul. Veronese na voljo tudi slovenska sekcija, tako kot slovenski vrtci oziroma oddelki na Greti, v Dijaškem domu Srečko Kosovel in pri Sv. Ivanu. Bralec, ki slučajno ne bi poznal tukajšnje stvarnosti, pa ne dobi razčlenjenega odgovora, zakaj se lahko otroke vpiše tudi v slovenske jasli ali vrtec in da tu živi tudi slovenska skupnost. Za Dijaški dom drugače piše, da je od dveh sekcij, le ena slovenska, medtem ko sta to obe (Muca Maca in Maček Muri).

