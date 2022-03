Mumificirano truplo v tržaškem stanovanju

V stanovanju v prvih nadstropjih poslopja v Ul. Battisti 23 je včeraj zjutraj prišlo do srhljivega odkritja. Na pobudo pokojninskega zavoda Inps so potrkali na vrata stanovanja in, ker ni bilo odziva, vanj vstopili ter našli posmrtne ostanke priletne ženske in njene mačke. Po poročanju spletnega portala TriestePrima vse kaže, da naj bi stanovalka, rojena leta 1933, v resnici umrla že davno tega, po vsej verjetnosti pred nekaj leti.

Truplo je bilo v izredno slabem stanju, zaradi česar je tudi dejansko nemogoče točneje določiti, kdaj je stanovalka umrla. So pa našli živilske izdelke, katerih rok uporabe je potekel leta 2018. Pred štirimi leti. Stanovanje so si ogledali osebje službe 118, lokalni policisti, sodni zdravnik in tožilec.

Ženska že dolgo ni imela stikov z nikomer, niti s sestro. Tako da v stanovanje v zadnjih letih ni vstopil nihče, poroča portal. Gre, skratka, za nov primer samotne smrti v okviru popolne družbene odtujenosti, ki je za del starejše populacije žal značilna.

9. aprila lani so v stanovanju v Ul. Giulia odkrili trupli očeta in sina, ki sta tam ležali že več tednov ali celo mesecev. Leta 2015 pa so v središčni Ulici Dante v Miljah našli stanovalko, ki naj bi umrla celo šest ali sedem let pred tem, ko so jo v bližnji okolici tudi zadnjič opazili.