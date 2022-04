Muzej Revoltella (še) brez Slovenca

Vprašanje, kdo bo v prihodnje sedel v strokovnih odborih tržaškega muzeja sodobne umetnosti Revoltella in mestnega muzeja Rižarne pri Sv. Soboti še nima odgovora. Včeraj bi morali na zasedanju tržaškega občinskega sveta izvoliti nove člane, ki svojo nalogo opravljajo pet let, kolikor traja mandat občinskega odbora, oba sklepa pa so preložili. Odločili so se namreč, da bodo roka obeh razpisov podaljšali.

Pri muzeju Revoltella se je zataknilo, ker je na razpisu zmanjkal slovenski kandidat. Vodja svetniške skupine Demokratske stranke Giovanni Barbo je zato zahteval, naj razpis podaljšajo, da bi se nanj lahko prijavil predstavnik slovenske skupnosti v Italiji. Predlog je zagovarjal tudi vodja svetniške skupine Riccardo Laterza (Zdaj Trst), ki je sicer občinski odbor vprašal tudi, če je trenutni ustroj strokovnega sveta legitimen. Kuratorij muzeja Revoltella sestavlja dvanajst članov, od katerih jih sedem imenuje tržaški občinski svet. Pravilnik izrecno omenja, da je pri imenovanju treba zagotoviti prisotnost tako vseh duš občinskega sveta kot različnih predstavnikov kulturnih organizacij, zlasti slovenskih.V prejšnjih petih letih je Slovence zastopala Jasna Merkù, ki pa se je odločila, da po stari poti noče več nadaljevati. Umetnostno kritičarko, umetnico in profesorico likovne vzgoje ni navdušil pristop občinskega odbornika za kulturo Giorgia Rossija, ki so ga po ponovni izvolitvi Roberta Dipiazze oktobra lani ponovno potrdili na položaju. Odbornik se sej v glavnem ni udeleževal, je pojasnila, zlasti pa jo je prizadelo, ker finančnih sredstev v bistvu ni bilo in je bila torej katerakoli odločitev nemogoča. »Sestanki so sicer redno potekali, na dnevnem redu so bile donacije, predstavljali so nam različne načrte ... Imeli pa smo zavezane roke, ker ni bilo denarja, da bi lahko karkoli uresničili. Na drugi strani nas niso vabili niti na razstave, ki so potekale v muzeju.« Levosredinski občinski svetniki naj bi sicer že evidentirali drugega slovenskega kandidata, na razplet pa bo treba še počakati.