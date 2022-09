Muzej sodobne mode

Sloviti francoski modni zgodovinar Olivier Saillard je sinoči v prostorih Fundacije CRTrieste v Ul. Cassa di Risparmio odprl nov razstavni prostor ITS Arcademy - Muzej umetnosti in mode, v katerem bo ustanoviteljica modnega natečaja International Talent Support Barbara Franchin v prihodnjih letih razstavljala bogato modno dediščino. To je skupaj z ekipo, ki skupno šteje 35 ljudi, zbrala v zadnjih dveh desetletjih in jo bo pridno nabirala še v prihodnjih letih.

Ko je sloviti kustos Saillard v družbi Franchinove izbrane goste iz sveta lokalne politike, gospodarstva in s kulturne scene popeljal po razstavi, je dejal: »To, kar je mogoče videti v tej stavbi, je edinstveno in primerljivo z eksponati v največjih svetovnih muzejih mode.«

Na razstavi, s katero so včeraj počastili 20-letnico obstoja modne platforme ITS, je na ogled samo ščepec bogate zakladnice modnih kosov zmagovalcev preteklih izvedb. Na krožni postavitvi je mogoče občudovati ekstravagantne obleke japonskih, britanskih, južnokorejskih in evropskih nadobudnih modnih ustvarjalcev, ki so se s časom uveljavili in doživeli svetovno slavo. Na ogled je naravno, umetno, futurizem in tradicija, pomešana z novimi elementi, spajanje nasprotnih polov. V vsaki sobi je poudarek na drugačnem slogu, modni slog pa se ujema s postavitvijo. Med sprehodom po razstavi je Barbara Franchin povedala, da bo širša javnost v muzej lahko vstopila marca prihodnje leto. Ogledala si bo lahko razstavo, ki so jo povabljeni gostje videli včeraj, trajala pa bo do oktobra. Nato bodo iz bogatega arhiva potegnili nove eksponate in pripravili novo razstavo.