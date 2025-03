Na Antarktiki je spremljala bakterije in mikroalge

Pozdrav iz »down under«. Tako so se nekaj več kot mesec dni zaključevala sporočila, ki mi jih je Francesca Malfatti pošiljala z Antarktike. Tja je Tržačanka, raziskovalka in univerzitetna profesorica mikrobiologije odpotovala konec januarja na krovu ledolomilca Laura Bassi.

»Sodelujem pri antarktični misiji XL v okviru italijanskega nacionalnega programa za raziskave na Antarktiki PNRA, ki jo koordinirata center za napredne študije CNR in italijanska agencija za tehnologijo in okolje ENEA. Na Lauro Bassi sem se vkrcala v okviru projekta IBIZA (Iron-Binding organic ligands - planktonic microbes interactions in coastal and offshore Zones of the Ross Sea - Antarctica), ki raziskuje vzajemno delovanje organskih ligandov, ki vežejo železo, in planktonskih mikrobov v obalnih in priobalnih vodah Rossovega morja na Antarktiki. Vodja projekta je Inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS, poleg Univerze v Trstu pa sodelujeta še Univerza v Genovi in Univerza v Neaplju Partenope,« je pojasnila.

Po več kot mesecu dni se je znanstvena odprava, že štirideseta po vrsti, v soboto, 1. marca, zaključila. Ledolomilec Laura Bassi se je vrnil v Lyttelton na Novi Zelandiji in v kratkem se bo začel vračati proti Italiji, za kar bo potreboval približno 40 dni. Raziskovalci pa so medtem že poleteli domov. Tudi Francesca, ki smo jo nazadnje v sredo ujeli v Dubaju, preden je poletela domov in se vrnila v Križ.

Iz pristanišča v Lytteltonu je ledolomilec, ki mu poveljuje slovenski kapitan Franko Sedmak, proti Antarktiki odplul 25. januarja. Potem ko so se izognili nekaterim močnim motnjam v antarktičnem cirkumpolarnem toku, prebili in prečkali ledeni pas, so 1. februarja pripluli do italijanske baze Mario Zucchelli, kjer je bil najprej čas za razkladanje opreme za bazo. Takrat se je za Francesco Malfatti, tako kot za 42 drugih raziskovalcev, začela dolga pustolovščina, ki jih je za več kot mesec dni prisilila živeti daleč od družin, na ladji in sobivati s polarnim mrazom. V tem času je s sodelavci raziskovala bakterije, mikroalge in druge mikroorganizme.

