Odkrivali bodo skrite miljske lepote

V soboto in nedeljo bodo Milje postale glavno prizorišče Jesenskih dnevov sklada za okolje FAI. Drugod v Furlaniji - Julijski krajini in po Italiji so dogodek priredili minuli konec tedna, na Tržaškem pa so se zaradi Barcolane 58 odločili za poznejša datuma. Delegacija mladih prostovoljcev (Gruppo FAIGiovani di Trieste) bo obiskovalce pospremila na lokacije, ki izstopajo po svoji lepoti in zgodovini, so pa običajno zaprti za javnost ali je dostop do njih omejen. Na ogled bodo občinska hiša na Trgu Marconi, Miljski grad, tovarna spužev Rosenfeld in Beethovnova knjižnica.

Prva pričevanja o obstoju miljske občinske stavbe segajo v 13. stoletje. Kasneje so jo večkrat porušili in zgradili na novo: najprej v 15. stoletju, ko je bilo mesto del Beneške republike, v 19. stoletju in nazadnje leta 1930 po hudem požaru. Vodeni ogledi v italijanskem jeziku bodo izpred stavbe krenili vsake pol ure med 9. in 13. uro ter med 14. in 18. uro. Vodenje v angleškem jeziku bodo prostovoljci zagotovili v soboto ob 13. uri, v slovenščini pa v nedeljo ob isti uri.

Miljski grad bo na ogled med 9. uro in 12.30 ter med 13.30 in 18. uro. Slovensko vodenje ponujajo v soboto ob 12.30, angleško pa v nedeljo ob isti uri. Srednjeveška utrdba ponuja zanimivo zbirko starinskih predmetov, z obzidja pa se odpira čudovit razgled na Tržaški zaliv. Slovensko in angleško vodenje sta na voljo le s predhodno rezervacijo na e-naslovu trieste@faigiovani.fondoambiente.it.

Samo članom FAI pa bo dovoljen vstop v tovarno spužev Rosenfeld. Obiskovalce bodo spremljali zaposleni v tovarni, ki deluje že od leta 1896. Družinsko podjetje si danes prizadeva za ohranjanje morske biotske raznolikosti in v sodelovanju s tržaško univerzo podpira raziskave gojenja spužev v Jadranskem morju in na Bahamih.

Z rezervacijo na tej povezavi pa bo mogoče obiskati Beethovnovo knjižnico v družbi njenih ustanoviteljev, članov družine Carrino. Člani FAI bodo za obisk odšteli 10 evrov, ostali pa 12 evrov.