Na avtobusu skušal oropati potnika, nato pa zbežal

Pripadniki železniškega policijskega oddelka so kmalu po 7. uri zjutraj v soboto, 16. avgusta, na avtobusu številka 6, ki je prihajal iz Barkovelj v smeri proti tržaškemu mestnemu središču, opazili mlajšega moškega, ki se je fizično znašal nad nekim potnikom, so sporočili s tržaške kvesture. Ko so se vrata odprla, je napadalec pobegnil proti centru, policisti pa so se pognali za njim. Mlajši moški se je skril pod avtomobil, a so ga policisti izsledili. Upiral se je, policisti pa so mu naposled le nadeli lisice.

Napadalec, državljan Maroka brez dovoljenja za bivanje v Italiji, se je znesel nad 50-letnim državljanom Indije, ki zakonito prebiva v Trstu. Mlajši moški je izmaknil mobilni telefon, kar je potnik opazil in ga je zato skušal vzeti nazaj. Policisti so s pomočjo posnetkov nadzornih videokamer na avtobusu izsledili še dva državljana Maroka, stara 22 in 25 let, z bivališčem v Piemontu in Venetu, za katera so ugotivili, da sta sodelovala pri ropu in tudi pri napadalčevem begu.

Aretiranca so odvedli v tržaški koronejski zapor, domnevna sostorila pa ovadili zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju.