Na avtobusu z velikimi škarjami v rokah

Karabinjerji so danes zjutraj na Trgu Goldoni posredovali na mestnem avtobusu številka 37, na katerem je potnica, ki je bila občutno razburjena, motala z velikimi škarjami. Zaskrbljeni voznik je izstopil iz avtobusa in ustavil patruljo karabinjerjev, ki je tedaj vozila mimo ter zaprosil za njihovo posredovanje. Stopili so na avtobus in ga izpraznili, nato so se približali ženski in se poskušali z njo pogovoriti. Čeprav ni kazala znakov sodelovanja in jih je prezirala, so ji škarje brez prerivanja uspeli vzeti iz rok. Karabinjerji so jo nato pospremili z avtobusa in jo prepeljali na postajo v Barkovljah.