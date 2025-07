Na avtocestnem priključku pri Zgoniku huda prometna nesreča

Na avtocestnem priključku pri Zgoniku se je danes malo pred 10. uro zgodila huda prometna nesreča. Po razpoložljivih podatkih sta v smeri proti Trstu trčila avtomobil in kombi. Zaradi trka naj bi najhujše posledice odnesla enainštiridesetletna voznica avtomobila, ki je utrpela pretres možganov. V hudem zdravstvenem stanju je tudi starejša gospa, ki je bila z njo v avtomobilu. Prvo so reševalci prepeljali v katinarsko bolnišnico v Trstu, drugo pa s helikopterjem v Videm.

Voznik kombija naj bi se lažje poškodoval. Lažje naj bi se poškodovala še ena oseba. Na prizorišču so bili tudi gasilci, ki so ženski izvlekli iz uničenega avtomobila, prometna policija in osebje družbe Anas.

Zaradi nesreče so zaprli odsek avtocestnega priključka med Zgonikom in Sesljanom. Nastale so daljše vrste.