Na avtocestnem priključku so sinoči na odseku med Prosekom in Sesljanom bili udeleženi v nesreči trije avtomobili in tovornjak. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč, ki so prispeli z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom, so tri osebe prepeljali v bolnišnico na Katinaro, kamor so jih dve sprejeli z zeleno in eno z rumeno triažno kodo. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci in varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.