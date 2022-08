Na avtocestnem priključku zagorel tovornjak, daljši zastoji

Na avtocestnem priključku je danes zjutraj malo po 6. uri takoj po izvozu za Padriče v smeri Benetk zagorel tovornjak. Na kraju so gasilci in reševalci. Ob 9.30 je bil ogenj skoraj pogašen, gasilci pa so morali še odpraviti posledice požara. Priključek v smeri Krasa so zaprli. Nastajajo daljši zastoji. Vozila izločajo pri Katinari, promet je močno povečan in upočasnjen tudi na bivši pokrajinski cesti.

Šlo je za nekoliko bolj zahtevno posredovanje, ker je zagorel tovor plastičnih vreč. Priklopnik je bilo treba izprazniti. Sprva je tudi obstajal sum uhajanja strupenih snovi, zato je na kraj prispela tudi gasilska enota za jedrske, biološke, kemijske in radiološke snovi NBCR, kar pa se je kasneje izkazalo za nepotrebno.

Voznik tovornjaka, ki je najprej skušal požar sam pogasiti, je bil lažje poškodovan in so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Oplazila ga je pnevmatika, ki je v požaru počila.

Na kraju so bili tudi policisti, lokalni policisti, osebje družbe Anas in osebje prevozniškega podjetja.