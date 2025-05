Na avtocestnem priključku zaradi del spremembe prometnega režima

Na avtocestnem priključku med Sesljanom in Devinom proti Benetkam bodo od petka, 16. maja, ob 22. uri, do ponedeljka, 19. maja, ob 5. uri zjutraj, obnavljali vozišče z namenom povečanja varnosti oz. izboljšanja drenaže in zvočne absorpcije.

Promet bodo preusmerili na nasprotni vozni pas, kjer bo potekal dvosmerno. Uvoz pri Sesljanu proti Benetkam bodo zaprli.

Vozila iz smeri Sesljana in Trsta, namenjena na avtocesto, se bodo lahko vanjo vključila na uvozu Tržič Vzhod, tovornjaki, ki presegajo težo 3,5 tone, pa na uvozu pri Zgoniku.