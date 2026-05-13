Na avtocestnem priključku zgorel polpriklopnik, ki je prevažal bager

Gasilci so danes ob 16.40 posredovali na avtocestnem priključku pri izvozu za Devin v smeri proti Trstu, kjer je zagorel polpriklopnik. Voznika sta ga ob prihodu gasilcev že uspela odpeti od vlačilca in sta uspela raztovoriti bager, ki sta ga prevažala. Gasilci so ogenj pogasili, preden bi zajel plastično zaščito varnostne ograje. Bonificirali so pogorišče in zavarovali celotno območje. Med gašenjem požara je bil v smeri Trsta zaprt vozni pas. V požaru se ni nihče poškodoval. Na kraju so bili tudi policisti in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico.