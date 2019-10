Na Barcolani tudi Jesen na Opčinah

Barcolano bo tudi letos pospremila prireditev Jesen na Opčinah, ki bo od petka 11. do nedelje 13. oktobra postregla z izleti, literarnim in umetniškim natečajem, razstavami, folklornimi in godbenimi nastopi, igrami za otroke in koncerti. Novost letošnjega dogajanja bo tudi fotografski orienteering. Tudi letos za organizacijo tridnevnega dogajanja stoji Konzorcij Centro in Via - Skupaj na Opčinah, ki je pester program pripravil v sodelovanju s smučarskim klubom Brdina in SDM Mladina.

Podrobnosti tokratne prireditve so predstavili v tržaški Mestni hiši, kjer je organizatorje sprejela občinska odbornica za trgovino Serena Tonel. Ta je izpostavila pomen promocije tržaškega zaledja, ki je v tem letnem času še posebej pisano. Predsednica dotičnega konzorcija Nadia Bellina je poudarila, da je cilj prireditve turistično-kulturna promocija Opčin, ki bodo ob tej priložnosti še posebej praznične.