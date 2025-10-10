Na Barcolano bodo spet pripluli tudi iz Slovenije

Med številnimi spremljevalnimi dogodki priljubljene tržaške Barcolane izstopa tudi slovenska regata Go to Barcolana from Slovenia - I Feel Slovenia, ki poteka od Portoroža do Trsta. Prirejata jo Tržaški pomorski klub Sirena in klub Pirat Portorož. Jadrnice bodo jutri ob 11. uri krenile izpred Pirana, v popoldanskih urah pa bodo priplule pred Veliki trg. Kot kažejo vremenske napovedi, bo tokrat regato spremljal zelo šibek veter.

Po podatkih Sirene je bilo do sinoči vpisanih 28 jadrnic, danes pričakujejo še nove vpise. Poleg slovenskih in italijanskih bodo tekmovale tudi hrvaške in črnogorske posadke. Organizatorji upajo na šest do sedem vozlov vetra, da bo regata potekala v tekmovalnih razmerah. V primeru brezvetrja bo cilj za manjše jadrnice pri Svetem Jerneju pred Miljami.