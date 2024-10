Na Barcolano se pripravljajo tudi Openci

Marsikje se na prihajajočo največjo regato na svetu že pripravljajo. Tako na primer v vasi nad Tržaškim zalivom, kjer bodo letos ob 56. Barcolani že osmič priredili niz Jesen na Opčinah - rdeče listje na Krasu in bela jadra na morju, ki ga ponuja konzorcij Skupaj na Opčinah v sodelovanju s tržaško občino. Tako v vasi kot pri obelisku bo že od jutrišnjega dne pestro.

Kaj se bo v vasi pravzaprav dogajalo, so včeraj razkrili v tržaški mestni hiši predstavniki openskega konzorcija, tržaške občine in vzhodnokraškega rajonskega sveta ter društva, ki bodo sodelovala pri oblikovanju dogodkov. »Teh je vsako leto več, kar kaže na kohezijo openskega območja, ki ga želimo ob tako pomemben dogodku promovirati z vsemi lepotami, ki jih ponuja,« je dejala tržaška podžupanja Serena Tonel. Predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta je poudarila pomen povezovanja mestnega središča s Krasom, predsednica openskega konzorcija Nadia Bellina pa je uvedla predstavitev letošnje Jeseni na Opčinah, ki so jo obogatili z nekaj novosti. Med temi je suhi slalom z ovirami za otroke in starše Obelix 2024, ki ga prireja 12. oktobra ob 11. uri SK Brdina (vpisovanje med 10. uro in 10.45 pri stojnici društva pri obelisku).

Vodeni ogledi, stojnice in turnir

Po Napoleonski cesti bo jutri med 16. in 18. uro peljala kočija s konji, ki jih bo priskrbela kmetija Šuc iz Briščikov. Izlet s kočijo bodo ponovili v petek, 11. oktobra, in v soboto, 12. oktobra, prirejajo pa ga v sodelovanju s Skladom Mitja Čuk, društvom Volop in državnim združenjem multiple skleroze AISM. Namenjen je osebam z invalidnostjo oziroma z omejeno mobilnostjo. V soboto in nedeljo bodo na vrsti vodeni ogledi openskih bunkerjev v organizaciji skupine GAAST z začetkom ob 10., 13. in 16. uri (potrebna je prijava na bunkerdiopicinats@gmail.com). Zistim urnikom bo ogled možen v petek, 11. oktobra, in v soboto, 12. oktobra. V sredo, 9. oktobra, pa bo v openski knjigarni Librarna ob 18. uri predstavitev knjige Annalise Erini Ballate in assenza dei gravità.

Dan kasneje bo od 15.30 na sedežu Sklada Mitja Čuk turnir v burracu. Nagrajevanje bo v petek, 11. oktobra, pri obelisku na Selivcu, kjer bo na isti dan začela delovati stojnica SK Brdina s krajevnimi specialitetami (v petek od 14. do 22. ure, v soboto od 8. do 22. ure in v nedeljo med 7. in 22. uro). Na drugem koncu Napoleonske ceste (na proseški strani) pa bo z dobrotami postreglo ŠD Mladina.