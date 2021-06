Na barkovljanskem nasipu si želijo športni center

Barkovljanski klubi SVBG, TPK Sirena in Trieste Surf Club so si pod okriljem XIII cone Italijanske jadralne zveze zadali smele načrte. Na barkovljanskem nasipu namreč želijo postaviti center vetrnih in drugih športov, ki bi v prvi vrsti omogočal aktivno preživljanje prostega časa, na dolgi rok pa bi lahko postal tudi turistična atrakcija. Projekt za območje, ki ga je treba še sanirati, so pobudniki včeraj predstavili županu Robertu Dipiazzi, ki je izkazal interes za idejo.

Predsedniki klubov, Mitja Gialuz (SVBG), Peter Sterni (TPK Sirena) in Riccardo Marchesi (Trieste Surf Club) so spomnili, da že nekaj časa razmišljajo o tem, da bi svoje dejavnosti ražširili tudi na tisti del barkovljanskega nasipa, ki ga je treba še sanirati. Po njihovem je to območje strateškega pomena, saj povezuje Barkovlje s Starim pristaniščem. »Naš namen je potencirati dejavnosti, ki jih naši klubi razvijajo že leta in s katerimi smo dosegli lepe uspehe. Rast števila članov, obetavni trendi v turizmu in družbena vloga športnih društev bi lahko bili dobra podlaga za resne naložbe. Z našim projektom želimo prispevati k ovrednotenju Starega pristanišča,« so povedali predsedniki, ki bi na območju poleg športnega centra uredili tudi slačilnice, telovadnice, dvorane za izobraževanje mladih športnikov in spremljajoče objekte.