Po več opozorilih o sumljivem dogajanju na barkovljanski obali se je v torek deseterica lokalnih policistov v civilu premešala med kopalce, da bi pobliže nadzorovali območje. Več sumljivih ljudi so identificirali. Med osebnimi preiskavami so odkrili in zasegli več odmerkov kokaina in hašiša, ki so po bili po vsej verjetnosti namenjeni razpečevanju v popoldanskih urah pred večernim aperitivom. Enega mlajšega moškega, ki ne živi v Trstu, so ovadili zaradi posesti z namenom razpečevanja mamil.