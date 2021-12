Na Barkovljanski šoli Finžgar po novem celodnevni pouk

Barkovljansko osnovno šolo Frana Saleškega Finžgarja je ob začetku šolskega leta dočakala pomembna sprememba – postala je celodnevna (edina v mestu med šolami s slovenskim učnim jezikom) in na široko odpira otrokom svoja vrata. Podaljšanje pouka je bilo sicer tako rekoč v zraku, je namignila koordinatorka dejavnosti na šoli, učiteljica Neva Doles, saj je v zadnjih letih večina staršev že puščala svoje otroke v šoli tudi po pouku, na tako imenovanih podaljških (pred covidom sta bila dva obvezna, danes je le eden, ostale ponuja šola po želji, pravzaprav po potrebi). »Otroci so že prej ostajali na kosilu v šoli, kjer so nato napisali še nalogo in se udeleževali različnih krožkov. Mnogi so se po pouku odpeljali tudi v Dijaški dom, kjer so nadaljevali z dejavnostjo.«

Novost je torej nadvse dobrodošla in prinaša s seboj tudi veliko prednosti. »Staršem na primer ni treba več skrbeti, da otrok napiše nalogo med tednom, pa tudi varstvo je krito dlje. Učenci ostajajo v šoli z nami, se učijo in utrjujejo program. Ko pridejo starši ponje ob 15.45, nimajo dodatnih obremenitev oz. imajo čas za vse ostale dejavnosti,« je povedala sogovornica. Nahrbtniki so posledično ob izhodu bolj prazni, sicer pa otroci vsak dan prinesejo nekaj domov, da starši vidijo, kaj so naredili v šoli. Le ob koncu tedna imajo, zlasti otroci iz višjih razredov, nekaj nalog, kot uvajanje k neki učni samostojnosti v luči prestopa na srednjo šolo.