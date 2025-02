Na bazovskem šohtu minister Nordio tudi o prijateljstvu med Italijo in Slovenijo

Italijanski dan spomina na fojbe in množični odhod Italijanov iz Istre, z Reke in iz Dalmacije so danes dopoldne po ustaljeni tradiciji obeležili s spominsko slovesnostjo na šohtu v Bazovici. Dogodek je bil tokrat še posebno odmeven, ker so spominsko območje v noči na soboto oskrunili neznanci. Spomenik so zato množično stražili varnostni organi. Navzoča je bila večja množica ljudi.

Slovesnosti se je med številnimi predstavniki oblasti udeležil tudi italijanski minister za pravosodje Carlo Nordio. Ta se je zaustavil pri brutalnosti totalitarizmov in nuji po bdenju nad različnimi oblikami sovraštva.

Poudaril je tudi, da danes živimo v miru in narodi, ki so bili nekoč sovražniki, gojijo prijateljske odnose. »Naši sosedi Slovenci so danes povezani z nami v skupni Evropi,« je še navedel. Današnja slovesnost je bila zanj tudi utrditev prijateljstva, ki ga ne zaznamujejo več ideologije.