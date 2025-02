Na Colu se pripravljajo na prometno revolucijo

Repentabrska občina zaskrbljeno čaka na prometno revolucijo, ki se obeta z 18. februarjem. Od tistega dne bodo namreč zaradi vzdrževalnih del na hitri cesti med Razdrtim in Novo Gorico preusmerjali tovorni promet proti Fernetičem, seveda pa bo posledično marsikdo ubral pot proti manj obremenjenemu mejnemu prehodu pri Colu.

Včeraj dopoldne so si predstavniki Občine Repentabor, varnostnih organov in Enote deželne decentralizacije (EDR) Trst ogledali stanje na nekdanjem maloobmejnem prehodu in načrtovali naslednje korake. Ena od glavnih točk na dnevnem redu obiska generalne direktorice in tehničnega vodje EDR Roberte Clericuzio in Carla Brede je bilo vprašanje razsvetljave colskega mejnega prehoda. Luči so tam namreč dobesedno ugasnile leta 2007, po vstopu Slovenije v schengenski prostor. Konkretneje je treba sedaj vnovič prižgati luči na enajstih drogovih javne razsvetljave. Glede na to, da je za cesto med Colom in bližnjim mejnim prehodom odgovoren EDR, bo ta prevzel breme izvedbe razpisa za izvedbo del. Ta naj bi stekla marca.

Drugo poglavje predstavljajo signalizacija in smerokazi. Repentabrska županja Tanja Kosmina je v pogovoru za Primorski dnevnik poudarila, da ima pokrajinska cesta številka 9, ki se vije med mejnim prehodom na Colu in Opčinami, pri železniški postaji na openskih Štajbcah relativno nizek podvoz. Tam imajo vozila le dobre tri metre prostora pod železniškim mostom, zato preti nevarnost, da na tem mestu obtiči kakšen tovornjak. Ob pokrajinski cesti nameravajo zato namestiti napise, ki bodo voznike opozarjali na podvoz.

