Na današnjem shodu v Trstu široka podpora plovilom na poti v Gazo

»Vsi, ki smo danes na tem pomolu, vemo, komu smo ob strani.« S to izjavo tržaške sekretarke stranke Italijanska levica Elise Moro bi lahko povzeli današnji shod na tržaškem pomolu Audace v podporo akciji Global Sumud Flotilla, humanitarni odpravi, pri kateri sodeluje na desetine plovil in na stotine aktivistov. Skupina neoboroženih ladij namerava odpluti po Sredozemlju do Gaze, kjer želijo nenasilno razbiti izraelsko morsko blokado pred palestinsko enklavo. Dejansko bi ustvarili pomorski humanitarni koridor. Projekt je izjemno tvegan, kot je v imenu Emergency izpostavil Raul Pantaleo. Njegova organizacija je dala na voljo ladjo in posadko brez zagotovil, da se bo slednja kdaj vrnila.

Sodeč po današnjem shodu bi lahko ocenili, da uživa humanitarna flotilja v Trstu široko podporo. Udeležencev shoda je bilo sicer manj kot na demonstracijah za Gazo, ki so potekale v preteklih tednih in mesecih. Zelo veliko pa je bilo organizacij, ki so uradno izrazile svojo podporo. Za mikrofonom so se pod tržaškim septembrskim soncem zvrstili številni njihovi predstavniki.

Prisotne so bile ob humanitarnih in drugih civilnodružbenih organizacijah vse leve in levosredinske stranke ter gibanja. Zvrstilo se je več kot dvajset govornikov.