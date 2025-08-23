Na devinsko-nabrežinskem koncu tudi danes gost promet

Kot po napovedih je promet na Tržaškem danes zelo zgoščen. Najhuje je na devinsko-nabrežinskem koncu. Na avtocestnem priključku med Sesljanom in Devinom je v smeri Moščenic nastala do sedem kilometrov dolga kolona vozil. Zelo obremenjena je tudi Obalna cesta med križiščem za nabrežinski portič in krožiščem v Sesljanu. Zastoji pa nastajajo tudi na cesti med Sesljanom in Devinom. Številni vozniki se namreč poslužujejo aplikacij za navigacijo, ki jih ob zastojih na avtocestnem priključku samodejno preusmerijo na lokalne ceste. Na delu so tako devinsko-nabrežinski lokalni policisti kot karabinjerji in policisti, tržaška kvestorka Lilia Fredella je namreč napovedala sodelovanje vseh varnostnih organov pri urejanju prometa na najbolj obremenjenih cestah.

Razlogov za zastoje je več: veliko italijanskih počitnikarjev se s Hrvaške prek Trsta po dopustu vrača domov, priključek na avtocesto A4 pri Moščenicah je posledično izredno obremenjen. Svoje pa je naredila tudi zapora vipavske hitre ceste za tovorni promet med Razdrtim in Vipavo. Tovorna vozila, namenjena proti nekdanjemu mejnemu prehodu Vrtojba, namreč preusmerjajo proti Fernetičem, kjer italijanski varnostni organi opravljajo nadzore na meji. Tovorna vozila po avtocesti A4 sicer danes med 8. in 16. uro niso smela voziti. Ravno tako bo tovorni promet na omenjeni avtocesti prepovedan jutri med 7. in 22. uro.