Karabinjerji iz Naselja sv. Sergija so minuli petek ustavili 22-letnega mladeniča, ga identificirali in preiskali. Odkrili so, da ima pri sebi mamilo. Med nadaljnjo hišno preiskavo na njegovem domu so našli nekaj več kot tri grame heroina, marihuane in ekstazija ter pripomočke za pripravo odmerkov. Mamila so zasegli, mladeniča pa so ovadili zaradi posesti z namenom razpečevanja mamil.