Na dvorišču zgorela kombi in avtomobil

Na dvorišču stanovanjske stavbe v Ul. Castiglioni, blizu križišča z Ul. Koch na območju Melare, je popoldne zgorel parkiran kombi. Požar se je vnel malo pred 17. uro. Ogenj se je razširil tudi na bližnji avtomobil in ga prav tako uničil. Poškodoval je tudi nekatere druge bližnje avtomobile. Posredovali so gasilci, ki so požar pogasili. V njem ni bil na srečo nihče poškodovan, nastala pa je velika gmotna škoda. Na kraju so bili tudi lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke požara. Med tamkajšnjimi prebivalci je ogenj na dvorišču ustvaril kar nekaj preplaha, mnoge je premagala radovednost in so si dogajanje ogledali od blizu.