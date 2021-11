Na Fernetičih zasačili goljufivca

Karabinjerji iz Nabrežine in Barkovelj so med rednim nadzorom mejnega prehoda na Fernetičih ustavili 34-letnega moškega, za katerega je bil izdan zaporni nalog. Romunskega državljana je na zaporno kazen zaradi goljufije obsodilo tožilstvo v Bologni. Moški je namreč redno zahajal v trgovine in plačeval s ponarejenim bankovcem 200 evrov, nato pa se vračal na kraj zločina, trdil, da blago ni kakovostno in zahteval denar nazaj. Tako je ponarejen denar zamenjal za pravega in odšel. Goljufa so karabinjerji pospremili v zapor, kjer bo prestal en mesec in deset dni kazni.

V baru v Ulici Grego pa je v ponedeljek dopoldne 33-letni gost z nožem grozil drugemu gostu. Maročan je orožje snel iz žepa potem, ko se je pošteno razjezil. Znanec, ki je spremljal dogajanje, ga je takoj umiril in do pretepa ali drugih hujših posledic ni prišlo. Na kraj je sicer prihitela policija, ki je moškega prijavila, ker je pri sebi neupravičeno imel nevaren nož.