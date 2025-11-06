Na Furlanski cesti po trčenju avtomobil pristal na strehi

Na Furlanski cesti v bližini hišne številke 84/1 je sinoči ob 23.45 avtomobil trčil v betonsko podlago obcestne transformatorske postaje in se prevrnil na streho, pri čemer je poškodoval tudi skuter, ki je bil tam parkiran. Trčenje je bilo kar silovito, na avtomobilu in na skuterju je nastala večja gmotna škoda, na cesti pa je bilo opaziti tudi več kosov in drobcev betona. V avtomobilu sta se peljali dve osebi, ena, 55-letni moški, se je poškodoval in so ga reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bili še lokalni policisti, ki so cesto nekaj časa zaprli za promet in preiskujejo vzroke nesreče, ter gasilci, ki so zavarovali območje in so odstranili njene posledice.