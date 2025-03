Na Glasbeni matici prvič tekmovalo čez sto harfistov

Kar 104 harfistk in harfistov iz okrog deset različnih držav se je med petkom in nedeljo mudilo v Trstu, kjer je v organizaciji Glasbene matice (GM) potekalo prvo Mednarodno tekmovanje za harfo Adriatic. To so priredili v celoti v prostorih glasbene šole v Rojanu. Med pokrovitelji glasbenega dogodka so bili tudi Dežela FJK, Sklad Libero in Zora Polojaz ter Pecar piano center.

»S prvo izvedbo tovrstnega tekmovanja smo lahko zelo zadovoljni. Vpisanih je bilo veliko, tudi nivo je bil zelo visok. Pobudo za izvedbo tekmovanja Adriatic pa je dala profesorica harfe Tatiana Donis,« je uspešen dogodek pohvalil ravnatelj GM Manuel Figheli. »Zamisel za tekmovanje Adriatic se je porodila zato, ker v bližnji okolici nihče ne prireja tekmovanja, ki bi bilo namenjeno izključno harfi,« je dejala umetniška vodja tekmovanja Adriatic Tatiana Donis.

Tudi učenci in učenke GM so se zelo dobro uvrstili na tekmovanju. Marta Stopar je v kategoriji najmlajših - A (keltska harfa) - osvojila prvo mesto (96 točk). V kategoriji B sta Tina Pantaleo in Maja Locatelli dosegli prvo absolutno nagrado (98 točk), v kategoriji D se je izkazala Angelica Perossa, ki je dosegla drugo nagrado (91 točk), v kategoriji E pa se je na prvo mesto uvrstil harfist Filippo Craglietto (97 točk).