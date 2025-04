Na Glinci kup odpadnega materiala

Prazničen 25. april je skalila neprijetna novica. Županja Občine Repentabor Tanja Kosmina je preko socialnih medijev opozorila, da so jo na praznik osvoboditve izpod nacifašizma vaščani opozorili na podlo odkritje: neznanci so na Glinci pri Colu (gre za enosmerno cesto, ki pelje od Cola v smeri proti Opčinam) odvrgli kup odpadnega materiala. V glavnem gre za dele več odsluženih omar, ki so se jih podleži želeli brezplačno znebiti na najlažji način, se pravi tako, da so jih kar zapustili na Krasu.

Divje odlagališče se nahaja na občinskem zemljišču, je za Primorski dnevnik povedala županja in opozorila, da bodo v ponedeljek s pristojno občinsko službo preverili, kako ukrepati. Dejanje je seveda obsodila in potrdila, da bo občina čim prej ukrepala.

Številni, ki so se oglasili pod županjino objavo, zahtevajo več videokamer in nadzora. Dogodek žal ni nobena izjema - na širšem Krasu je takih divjih odlagališč vse več.