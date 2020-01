Na Gorici trgovci pogumno vztrajajo

Že od pradavnine imajo vaški trgi poglavitno vlogo, ki jo je nemogoče obiti: ljudje se tu srečujejo, izmenjujejo dobrohotne (in včasih jezne) poglede, shajajo in se razhajajo. Trg je skratka odsev utripa vasi. Boljunec pri tem ni izjema. Prijeten sončen dan je bil v soboto priložnost, da smo se sprehodili po Gorici in zbrali nekaj mnenj nekaterih domačih trgovcev. To smo pred časom že storili v drugih vaseh na Tržaškem in mestnih četrtek v Trstu.

»Ljudi je veliko, denarja malo manj,« so za Primorski dnevnik v smehu razložili v pekarni in slaščičarni Ota, kjer že štiri generacije pečejo domače dobrote in v zadnjem desetletju slovijo tudi po čokoladnih izdelkih. »Družine so nekoč kupovale po en kilogram kruha, sedaj pa ga kupujejo veliko manj. Spremenile so se same družbene navade. Gospodarsko krizo močno občutimo, upad strank je zaznaven,« so še izpostavili. Njihov recept, da kljub težavam še vedno uspešno vztrajajo? Delati več ur, prisluhniti strankam in ciljati na kakovost. Poglavje zase je obnova Gorice, ki je pred nekaj leti botrovala popolnoma drugačni podobi trga.