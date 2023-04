Na Grmadi reševali poškodovano pohodnico

Gasilci iz Trsta so malo po 14. uri posredovali na Grmadi v devinsko-nabrežinski občini, kjer se je na stezi CAI št. 3 poškodovala mlada pohodnica. Po padcu zaradi močnih bolečin v gležnju ni mogla več hoditi. Opazila sta jo mimoidoča pohodnika, ki sta poklicala na interventno telefonsko številko. Reševalcem sta preko aplikacije nudila točne podatke o lokaciji. Gasilci, ki so prispeli s prostovoljci gorske reševalne službe, so dekletu na kraju nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo in so jo nato prenesli do reševalnega vozila, s katerim so jo prepeljali v bolnišnico.