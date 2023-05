Na izmenjavo v Brazilijo bodo šli tudi profesorji

V globalnem gospodarskem svetu mora nujno prihajati do globalnih izmenjav znanja. Tako so prepričani na Državnem tehniškem zavodu Žige Zoisa iz Trsta, kjer so s pomočjo Slovenskega deželnega gospodarskega združenja včeraj gostili predstavnika brazilske šole Escola do Sebrae. »V dopoldanskem času smo imeli že konkreten sestanek, na katerem smo se načeloma domenili za izmenjavo za prihodnje šolsko leto za dijake in profesorje. Tako bomo z brazilskimi kolegi delili različne didaktične metodologije,« je dejala ravnateljica Maja Lapornik, ki je prepričana, da je to prava smer, v katero mora rasti šolska vzgojno-didaktična ponudba.

Ravnateljica se je obenem zahvalila profesorjem Kosuti, Jeretin in Frandoliču, ki sledijo temu projektu. »Za našo šolo je zelo pomembno, da imamo mednarodne stike, saj živimo v globaliziranem svetu in je prav, da se naši dijaki primerjajo z vrstniki iz drugih držav,« je dodal profesor Domen Frandolič.

Šolo Sebrae sta včeraj zastopala ravnateljica Fabiana Pinho in vodja izobraževalnega programa za podjetništvo Thiago Morais. Razložila sta, da je Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) neprofitna organizacija, ki podpira mikro in mala podjetja v Braziliji, ima pa tudi šolo v mestu Belo Horizonte (prestolnici zvezne države Minas Gerais), od koder prihajata.

»Na šoli nudimo triletno višješolsko izobrazbo (v Braziliji višja srednja šola traja tri leta) in poklicne tečaje,« je pojasnila ravnateljica. Poučujejo pa predmete, kot so ekonomija, marketing in finance, ter ostale predmete, obvezne za višje srednje šole. »Pri našem šolskem modelu jemljemo navdih iz Slovenije in Avstrije,« pa je dodal Thiago Morais. V teh dneh bodo zato obiskali tudi Celovec in Bled, kjer že več let uspešno sodelujejo s tamkajšnjo poslovno šolo. »Izmenjave med dijaki smo na naši šoli že izvajali, z njimi pa želimo nadaljevati, saj smo prepričani, da tako dijaki pridobijo nove kompetence,« je še dejal.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.