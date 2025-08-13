Na kolesarski stezi Cottur sprehajalkama odtrgal torbici

Tržaški policisti so 29. julija aretirali 31-letnega torbičarja iz Trsta. Torbico je odtrgal in ukradel dvema ženskama, pri čemer je bila ena starejša, ki sta se sprehajali po kolesarski stezi Cottur v bližini salezijanskega središča Don Bosco. V operativnem uradu tržaške kvesture so prejeli obvestilo o dogodku ter opis storilca. Policisti so prečesali območje in v Ulici Salata prestregli moškega, na moč podobnega prejetemu opisu. Po legitimaciji so ga prepeljali na kvesturo, kamor so medtem povabili eno od dveh žrtev, starejšo gospo, da bi ovadila storilca, ki je bila ob njihovem posredovanju še na kraju. Druga žrtev, ki so ji ukradli denarnico, pa je odšla še pred prihodom policistov.

Policisti so ob pričevanju gospe in dveh mladih očividcev, ki sta ji na kraju priskočila na pomoč, preiskali dogodek. Zoper moškega, ki so ga ustavili, so zbrali tehtne dokaze. Ugotovili so, da je najprej okradel mlajše dekle, nato pa se je spravil še nad starejšo gospo, ki ji je s silo odtrgal torbico, pri čemer bi bila kmalu padla na tla. Mladeniča sta stekla za njim, zaradi česar je med begom spustil plen.

Moškega so policisti aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor.