Na kolesarski stezi Cottur od danes prehodno potekajo vzdrževalna dela in bodo ponekod občasne delne zapore. Na odseku med državno mejo na območju občine Dolina in Ulico Campanelle, dolgem kakih enajst kilometrov, urejajo vozišče. Da bi zaščitili okolje v naravnem rezervatu Doline Glinščice, vozišča ne bodo asfaltirali in bodo uporabljali predvsem naravne vire. Ob stezi so že postavili signalizacijo z opozorili o delih, je sporočila družba FVG Strade.