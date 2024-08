Na koncertu so pokazali, kar so se naučili

Udeležencev osmega godbeniškega kampa Skupaj zagud’mo je bilo letos sicer nekoliko manj, vzdušje, ki je med ponedeljkom in petkom vladalo na sedežu nabrežinske godbe, pa ni bilo zato nič manj veselo in razposajeno. Petdnevno dogajanje je v petek zvečer okronal koncert, na katerem so mladi glasbeniki pokazali, kaj so se naučili.

Mladi godbeniki, sicer člani slovenskih godb v Italiji od Doberdoba mimo Nabrežine, Proseka in Trebč pa do Ricmanj in Doline, so v jutranjih urah eno uro vadili korakanje pod budnim očesom predvodnika Sergia Grattona. Gratton je na sekcijskih vajah poučeval tudi mlade klarinetiste in saksofoniste. Tolkalce je vodil Daniel Ciacchi, na dopoldanskih vajah pa je s trobentači vadil Nejc Kovačič.

Vsak dan je po kosilu dirigentsko paličico zavihtel Gregor Bralič, pod njegovim vodstvom so mladi »gudci« dve uri in pol pilili koncertni program. Slednjega so v petek pod večer v Nabrežini, odeti v nove roza majice, predstavili številni publiki. V imenu Zveze slovenskih kulturnih društev, v katero so vse godbe včlanjene, je pozdravila njena deželna predsednica Živka Persi.

Udeležencev je bilo letos nekoliko manj, ker se je v obdobju pandemije koronavirusa glasbenega instrumenta začelo učiti manj otrok. Mladim godbenikom so letos prav rade volje na pomoč priskočili veterani, starejši godbeniški kolegi, organizatorji pa za naslednje leto že napovedujejo podmladek in nove godbeniške sile, ki bodo v Nabrežini spet »skupaj zagudle«.