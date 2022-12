Na koncu predora se vendarle kaže luč

Predor Bombelj, ki je za promet zaprt že več mesecev, je zgodba, ki se vleče kot jara kača. Obljub o tem, kdaj naj bi bila njegova sanacija končana, je bilo že nešteto, zato so nekateri občani že obupali, da bo do nje sploh prišlo. A kot kaže, se na koncu predora vendarle kaže luč.

V preteklih dneh so gradbišče obiskali župan Roberto Dipiazza, pristojna za infrastrukturna dela Elisa lodi in namestnik vodje tega občinskega oddelka Luigi Fantini. Na lastne oči so se prepričali, da so delavci gradbinca SAC scarl skoraj končali s hidroizolacijo predora in postavitvijo notranje obloge. Prenova predora naj bi se tako po zadnjih napovedih zaključila marca 2023, za promet pa ga nameravajo odpreti že prej. V prihodnjih treh mesecih bodo poskrbeli za ureditev protidimnih pregrad, prezračevalnih jaškov, instalacij, so pojasnili na Občini Trst.

